Solo pochi giorni aveva suscitato clamore la notizia dei due fratelli di 9 e 10 anni al lavoro in un bar di Librino . Oggi la polizia di Catania rende noto di aver sorpreso altri quattro ragazzini impegnati a lavoro in un'officina meccanica abusiva del quartiere Zia Lisa e in una bancarella in via della Concordia. Un minore di 11 anni e un 17enne erano nell'officina, impegnati a riparare un camion: il primo, iscritto alla scuola media, ha già compiuto oltre 20 giorni di assenza; il secondo ha già abbandonato la scuola superiore senza diplomarsi.

Secondo quanto accertato dalla polizia, fra l'altro, uno dei due minorenni si era recato in viale Grimaldi alla guida di un motorino, senza patente, assicurazione e neppure revisione. Gli agenti avrebbero poi accertato le pessime condizioni dell'officina, dove venivano gestiti illegalmente anche rifiuti speciali senza formulari di carico e scarico. Cinque i lavoratori in nero nella struttura, tra i quali il padre dell'11enne denunciato anche per sfruttamento del lavoro minorile. I due titolari dell'officina meccanica sono stati anch'essi denunciati con analoga accusa con l'aggravante di averli fatti lavorare in luoghi non sicuri e insalubri e per gestione illegale di rifiuti speciali. Due giorni dopo il controllo la polizia ha accertato per due volte che l'officina era aperta come se niente fosse, sottoponendo allora a sequestro penale l'intero immobile con l'apposizione dei sigilli.

Sono stati denunciati, poi, i due titolari della bancarella per invasione di terreni pubblici e incauto acquisto di cose di provenienza verosimilmente furtiva. Fra gli agrumi erano impegnati due fratellini minori di dieci anni.