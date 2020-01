Il sindaco di Paternò Nino Naso ha disposto la chiusura di un'ala del plesso scolastico di via Libertà, quella occupata da alcune classi del secondo circolo didattico Giovanni XXIII , per una serie di danni provocati dalle intemperie di domenica sera e accertati dai tecnici del Comune. Nella tarda serata di domenica scorsa e per l'intera notte, in tutto il territorio catanese ha soffiato un vento violento che, in alcune zone, ha assunto i tratti della tromba d'aria. Due giorni fa, il personale tecnico del Comune ha effettuato un sopralluogo nella scuola , dal quale sono emersi danni rilevanti alla copertura dell'immobile.

I tecnici hanno appurato che «in corrispondenza dei giunti di dilatazione della struttura - si legge nell'ordinanza sindacale - il manto di protezione e/o la coibentazione è nella quasi totalità rigonfio e divelto, a causa degli eventi meteorologici degli ultimi giorni». In molte zone del tetto la coibentazione d'asfalto è mancante e la pavimentazione è gonfia non solo per le raffiche di vento ma anche per le infiltrazioni d'acqua. Senza contare che «il sistema di cablaggio anti fulmine è stato piegato dal vento degli ultimi giorni, così come varie parti in lamierino del sistema di climatizzazione».

La relazione tecnica ha spinto il sindaco Naso a interdire tutte le classi, i servizi igienici e tutti i vani del plesso scolastico di via Libertà in cui si trovano le aule del secondo circolo didattico, a decorrere da lunedì 13 gennaio e fino alla ultimazione dei lavori utili al riutilizzo dei locali. «È difficile, per il momento, stabilire a quanto ammonta il valore economico dell’intervento. Potrebbe superare i centomila euro ma è solo una prima ipotesi. L’obiettivo è quello di garantire la massima sicurezza ai nostri bambini», ha detto l'assessore alle Manutenzioni Luigi Gulisano.

Con l'ordinanza di chiusura scattano i doppi turni per gli studenti delle classi elementari e materne della Giovanni XXIII. Le classi saranno spostate nel plesso centrale di via Vulcano. Le otto classi delle elementari entreranno, a partire da lunedì 13 gennaio, alle ore 14 per poi uscire da scuola alle 19.30. Le cinque classi della materna, invece, a rotazione faranno lezioni la mattina dalle 8.15 alle 13.15 e nel pomeriggio dalle 14 alle 19. L’interdizione del plesso di via Libertà non riguarda la parte dell’immobile dove trovano collocazione le aule dell’istituto comprensivo G. B. Nicolosi, i cui studenti, personale docente e non continueranno regolarmente la loro attività didattica.