«Paesaggi invernali: Etna coperta di bianco, un'immagine che mi porta sempre indietro nel tempo». Una cartolina d'inverno, stavolta speciale perché viene dallo spazio. È l'ennesimo omaggio al vulcano di Luca Parmitano, l'astronauta originario di Paternò che da mesi si trova (di nuovo) all'interno della Stazione spaziale internazionale. E pure nelle vesti di comandante. Appena un'ora fa, il suo commento a corredo della fotografia pubblicata. L'Etna, rigorosamente femmina, mostrata maestosa e imbiancata, immortalata da un punto di vista riservato a pochi.

Astro Luca (dal nome che usa su Twitter) pubblica spesso immagini spettacolari di quel che vede da lassù. Non di rado esternando impressioni e commenti sui luoghi più disparati del mondo. Ai luoghi delle sue origini, però, dedica sempre parole ricche d'affetto. Dal 20 luglio 2019 (data della sua seconda partenza per l'Iss) a oggi, alla Sicilia sono stati dedicati video e foto. Il primo scatto quest'estate, dieci giorni dopo il decollo, con la trinacria vista per intero. Anche in quel caso, qualcosa di candido aveva attirato la sua attenzione: «Come zucchero a velo, nuvole di bel tempo spolverano di bianco le terre della mia infanzia», aveva scritto.