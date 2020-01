Via del Parco , nei pressi di via Nizzeti , quartiere Canalicchio . È la zona che per il 22enne catanese Nicola Sparti era diventata, secondo i carabinieri, una piazza di spaccio. La sua moto da cross, facilmente riconoscibile, era stata notata da tempo dai militari del nucleo operativo della compagnia di piazza Dante che, ieri sera, lo hanno aspettato proprio in quella strada, a margine dell'area verde.

Via del Parco, nei pressi di via Nizzeti, quartiere Canalicchio. È la zona che per il 22enne catanese Nicola Sparti era diventata, secondo i carabinieri, una piazza di spaccio. La sua moto da cross, facilmente riconoscibile, era stata notata da tempo dai militari del nucleo operativo della compagnia di piazza Dante che, ieri sera, lo hanno aspettato proprio in quella strada, a margine dell'area verde.

Appena arrivato, Sparti avrebbe immediatamente effettuato la prima cessione a un cliente fermo in attesa. Così i carabinieri sono intervenuti. Ma Sparti è saltato in sella alla sua moto ed è fuggito proprio tra i sentieri dell'area verde, in mezzo alle panchine affollate di cittadini. Una fuga breve: cento metri prima di schiantarsi proprio contro una panchina. Addosso aveva 22 dosi di marijuana già confezionata. Adesso si trova agli arresti domiciliari.