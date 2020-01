Tornano i vandali alla base scout di Ramacca, nei pressi di contrada cozzo Santa Maria, zona archeologica della piccola comunità calatina. Il fatto è avvenuto nei giorni scorsi, in un periodo a quanto pare compreso tra mercoledì e sabato, in cui la base non è stata utilizzata.

«Abbiamo denunciato tutto alle forze dell'ordine», spiega a MeridioNews il capogruppo Davide Falcone. I ladri, giunti sul posto con molta probabilità con un camion, hanno portato via porte e finestre esterne dell’edificio, per un totale di circa dieci infissi. Portati via anche i cavi in rame della basse tensione, recando seri danni all'impianto elettrico. Rubati pure un cucinino e danneggiata una vasca per la raccolta acqua. «Complessivamente i danni ammontano a circa 10mila euro- prosegue Falcone – Ma non è la prima volta che la struttura finisce nel mirino. Era già successo 14 giorni dopo l’inaugurazione, avvenuta nel 2013. Nel 2016 hanno portato via porte interne ed esterne».

«Di sicuro il furto porterà dei disagi. Abbiamo ricevuto in queste ore - conclude Falcone- diverse attestati di solidarietà». Il terreno, circa 15 ettari, in cui sorge la base di Ramacca fu confiscato alla mafia e assegnato al gruppo scout che nel 2013 lo inaugurò. Negli ultimi quattro mesi le visite indesiderate hanno riguardato anche il gruppo scout di Marsala 2 (ottobre 2019) e di Catania 5 (novembre 2019). Quest’ultimo in un edificio nel territorio del Comune di Mineo.