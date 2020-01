Affari di famiglia . E milionari , per di più. L'operazione Overtrade della procura di Catania è scattata stanotte. I carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Catania hanno lavorato per eseguire un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 38 persone (due delle quali latitanti , adesso all'estero) accusate di associazione mafiosa, associazione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione illegale di armi , estorsione con metodo e finalità mafiosi e trasferimento fraudolento di valori. Un lungo elenco di accuse collezionate dagli indagati e messe insieme a partire da dicembre 2016. Due anni di inchiesta per controllare Salvatore Mazzaglia e Mirko Casesa , suocero e genero, personaggi di vertice della famiglia di Cosa nostra Santapaola-Ercolano.

Affari di famiglia. E milionari, per di più. L'operazione Overtrade della procura di Catania è scattata stanotte. I carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Catania hanno lavorato per eseguire un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 38 persone (due delle quali latitanti, adesso all'estero) accusate di associazione mafiosa, associazione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione illegale di armi, estorsione con metodo e finalità mafiosi e trasferimento fraudolento di valori. Un lungo elenco di accuse collezionate dagli indagati e messe insieme a partire da dicembre 2016. Due anni di inchiesta per controllare Salvatore Mazzaglia e Mirko Casesa, suocero e genero, personaggi di vertice della famiglia di Cosa nostra Santapaola-Ercolano.

Marco Marsala, nato a Palermo il 9.4.1979, in atto detenuto presso la Casa Circondariale di Palermo Pagliarelli Luigi Scuderi, nato a Catania il 10.11.1988 Sebastiano Orazio Tucci, nato a Catania il 26.9.1973 Antonino Vacante, nato a Catania il 25.3.1984 Dario Vacante, nato a Catania il 5.10.1986 Rosario Zagame, nato a Catania il 28.11.1972, in atto detenuto presso la Casa Circondariale di Palermo Pagliarelli Silvestro Zingale, nato a Catania il 12.8.1967 Antonino Sebastiano Battaglia, nato a Catania il 23.7.1993 Massimo Calafiore, nato a Locri (RC) il 23.9.1968, residente a Solarino (SR) Mirko Pompeo Casesa, nato a Catania il 10.3.1983 Salvatore Castorina, nato a Catania l’11.6.1983 Francesco Codispoto, nato a Catania il 30.12.1975 Salvatore Culletta, nato a Catania il 18.11.1966 Alfio Currao, nato a Adrano (CT) il 4.5.1967 Fabio De Simone, nato a Siracusa il 2.5.1975 Maurizio De Simone, nato a Siracusa il 9.4.1973 Carmelo Di Salvo, nato a Catania il 17.11.1979 Maurizio Distefano, nato a Catania l’ 11.1.1976 Davide Fatuzzo, nato a Catania il 10.2.1976 Antonino Fazzemi, nato a Catania il 16.2.1980 Michele Fichera, nato a Catania l’8.11.1966 Orazio Fuselli, nato a Catania il 3.11.1983, in atto detenuto presso la Casa Circondariale di Termini Imerese Mariano Giarrusso, nato a Catania il 19.1.1991 Giuseppe Lombardo, nato a Palermo il 26.12.1971 Giuseppe Mascolino, nato a Catania il 9.10.1986 Agata Mazzaglia, nata a Catania il 09.04.1986 Giovanni Mazzaglia, nato a Catania il 9.3.1990 Salvatore Mazzaglia Elena Nicosia, nata a Catania il 3.10.1984 Angelina Puglisi, nata a Catania il 28.6.1966 Carmelo Russo, nato a Catania il 19.8.1955 Salvatore Sambataro, nato a Paternò (CT) il 17.7.1984, in atto detenuto presso la Casa Circondariale di Catania Bicocca Vincenzo Sapia, nato a Catania il 31.1.1966 Davide Lorenzo Sebastiano Scavo, nato a Catania il 15.6.1984 Antonino Scuderi, nato a Catania il 10.3.1965 Lorenzo Sgroi, nato a Catania il 9.2.1978 Davide Musumeci, nato a Catania il 4.6.1991

A Mazzaglia vengono contestati 18 capi di imputazione. Attorno a lui avrebbero ruotato estorsioni (la maggior parte non contestate perché le vittime non hanno collaborato con i magistrati), intestazioni fittizie e un imponente traffico di sostanze stupefacenti. Cocaina, hashish e marijuana che sarebbero state smerciate a Catania e nell'hinterland, in particolare nel triangolo tra Nicolosi, Pedara e Mascalucia. Attorno al capo, si sarebbero mossi un folto gruppo di parenti: oltre a Casesa, anche Giovanni Mazzaglia (figlio di Salvatore), il nipote Victor Mangano ed Elena Nicosia. A quest'ultima sarebbe spettato il ruolo di contattare gli acquirenti e trasportare e consegnare le sostanze stupefacenti. «Le donne non avevano un ruolo ancillare», sottolinea la magistrata Lina Trovato. A ricordare l'importanza che le figure femminili rivestono nelle organizzazioni criminali.

Per gli investigatori, tra i rapporti che Salvatore Mazzaglia sarebbe riuscito a intrattenere c'erano anche quelli con esponenti della malavita organizzata calabrese, oltre che con quelli di Catania e delle altre province siciliane. Tutti a sua disposizione, pronti anche a fargli credito nell'acquisto di droga da rivendere. Il sistema era verticistico, una piramide fatta di stupefacenti alla cui base stavano i singoli pusher. Gli spacciatori al dettaglio a cui arrivava, dagli acquirenti di Mazzaglia, la sostanza da smerciare su strada. Tra chi comprava i quantitativi più grossi ci sarebbero state, ancora una volta, persone legate da rapporti parentali: i fratelli Fabio e Maurizio De Simone, accusati di essere i responsabili per il territorio di Siracusa; e i fratelli Dario e Antonino Vacante, nipoti del più noto Roberto Vacante. Oggi al 41bis, quest'ultimo direttamente imparentato con la famiglia Santapaola.

Alla fine delle indagini, il quadro che ne è venuto fuori è quello di un'organizzazione imponente. Cinquantuno indagati, 46 capi d'imputazione contestati nel complesso, tredici persone in carcere, ventidue agli arresti domiciliari, tre con obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. E anche un'azienda sequestrata: intestata ad Agata Mazzaglia (moglie di Mirko Casesa e figlia di Salvatore Mazzaglia), l'impresa si occupa di commercializzazione di latte, formaggi e uova. È la seconda volta che alla donna viene contestata un'accusa simile.

Ordinanza di custodia cautelare in carcere

BATTAGLIA Antonino Sebastiano, nato a Catania il 23.7.1993 CASESA Mirko Pompeo, nato a Catania il 10.3.1983 DE SIMONE Fabio, nato a Siracusa il 2.5.1975 DE SIMONE Maurizio, nato a Siracusa il 9.4.1973 DI SALVO Carmelo, nato a Catania il 17.11.1979 FUSELLI Orazio, nato a Catania il 3.11.1983, in atto detenuto presso la Casa Circondariale di Termini Imerese LOMBARDO Giuseppe, nato a Palermo il 26.12.1971 MAZZAGLIA Giovanni, nato a Catania il 9.3.1990 SAPIA Vincenzo, nato a Catania il 31.1.1966 SCAVO Davide Lorenzo Sebastiano, nato a Catania il 15.6.1984 SCUDERI Antonino, nato a Catania il 10.3.1965 SGROI Lorenzo, nato a Catania il 9.2.1978 TUCCI Sebastiano Orazio, nato a Catania il 26.9.1973

Ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari

CALAFIORE Massimo, nato a Locri (RC) il 23.9.1968, residente a Solarino (SR) CASTORINA Salvatore, nato a Catania l’11.6.1983 CODISPOTO Francesco, nato a Catania il 30.12.1975 CULLETTA Salvatore, nato a Catania il 18.11.1966 CURRAO Alfio, nato a Adrano (CT) il 4.5.1967 DISTEFANO Maurizio, nato a Catania l’ 11.1.1976 FICHERA Michele Angelo, nato a Catania l’8.11.1966 GIARRUSSO Mariano, nato a Catania il 19.1.1991 MARSALA Marco, nato a Palermo il 9.4.1979, in atto detenuto presso la Casa Circondariale di Palermo Pagliarelli MASCOLINO Giuseppe, nato a Catania il 9.10.1986 NICOSIA Elena, nata a Catania il 3.10.1984 PUGLISI Angelina, nata a Catania il 28.6.1966 RUSSO Carmelo, nato a Catania il 19.8.1955 SAMBATARO Salvatore, nato a Paternò (CT) il 17.7.1984, in atto detenuto presso la Casa Circondariale di Catania Bicocca SCUDERI Luigi, nato a Catania il 10.11.1988 VACANTE Antonino, nato a Catania il 25.3.1984 VACANTE Dario, nato a Catania il 5.10.1986 ZAGAME Rosario, nato a Catania il 28.11.1972, in atto detenuto presso la Casa Circondariale di Palermo Pagliarelli ZINGALE SILVESTRO, nato a Catania il 12.8.1967 MUSUMECI Davide, nato a Catania il 4.6.1991

Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria