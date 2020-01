Ha avuto quasi 500 condivisioni in 24 ore il post che ho pubblicato su Facebook in cui denunciavo il ritrovamento di un pezzo di wurstel con dentro un chiodo a largo Bordighera , nel parco dove porto ogni giorno la mia cagnolina Nana a passeggiare e a svagarsi. Nel parco dove altre centinaia di persone portano i loro Balù, Artù, Jack, Briosche, Pietro e i tanti amici a quattro zampe, e che si sono allarmati a seguito della scoperta .

Ha avuto quasi 500 condivisioni in 24 ore il post che ho pubblicato su Facebook in cui denunciavo il ritrovamento di un pezzo di wurstel con dentro un chiodo a largo Bordighera, nel parco dove porto ogni giorno la mia cagnolina Nana a passeggiare e a svagarsi. Nel parco dove altre centinaia di persone portano i loro Balù, Artù, Jack, Briosche, Pietro e i tanti amici a quattro zampe, e che si sono allarmati a seguito della scoperta.

La tutela degli animali è un argomento che sta a cuore a tante persone, che abbiano un animale in casa o meno. E a moltissime associazioni, che ogni giorno lavorano per togliere i randagi dalla strada e trovare loro una famiglia.

Non è il primo caso che si verifica a Catania. Proprio in questi giorni si è tanto parlato dei bocconi avvelenati trovati al parco Falcone, e qualcuno ha invitato gli utenti dei social a prestare la massima attenzione anche nella zona di Vulcania, una delle più frequentate da umani e cani per la presenza dell’area di sgambamento. La paura è per i propri amici pelosi, certo, ma anche per i frequentatori delle aree verdi, tra cui tanti bambini, che potrebbero ingerire il veleno destinato agli animali.

Tra chi si è schierato a difesa degli amici a quattro zampe Giuseppe Gelsomino, consigliere comunale del gruppo consiliare Catania 2.0, che in una lettera indirizzata al presidente del consiglio comunale Giuseppe Castiglione e al direttore degli affari istituzionali e della presidenza del consiglio comunale Fabrizio D’Emilio, chiede quali provvedimenti intende prendere l’amministrazione riguardo «i ripetuti casi di avvelenamento di cani verificatesi nella nostra città» e richiede la bonifica delle aree contaminate e il coinvolgimento del servizio di polizia ambientale e sicurezza urbana preposto alla salvaguardia dei cittadini e degli animali.

«Alcune persone mi hanno segnalato anche Parco Gioeni», dice a Meridionews Gelsomino, che si ripromette di verificare lo stato di quell’area. «Domani decideremo una data per il Consiglio comunale in cui chiederò all’amministrazione come intende comportarsi riguardo a questi avvenimenti – aggiunge – anche perché il nuovo assessore che si occupa degli animali, Michele Cristaldi, deve darci una risposta seria e concreta».