«Negli anni, il movimento civico Con Bianco per Catania ha aggregato al suo interno soggetti con storie, identità ed ideologie diverse tra loro, ma con un unico punto in comune, cioè il supporto e il sostegno alla persona di Enzo Bianco . Negli ultimi mesi, il movimento ha assunto un profilo molto simile a quello del Partito democratico ». Daniele Bottino , capogruppo di Con Bianco per Catania in Consiglio comunale, annuncia così la sua «volontà di dichiararsi indipendente».

«Negli anni, il movimento civico Con Bianco per Catania ha aggregato al suo interno soggetti con storie, identità ed ideologie diverse tra loro, ma con un unico punto in comune, cioè il supporto e il sostegno alla persona di Enzo Bianco. Negli ultimi mesi, il movimento ha assunto un profilo molto simile a quello del Partito democratico». Daniele Bottino, capogruppo di Con Bianco per Catania in Consiglio comunale, annuncia così la sua «volontà di dichiararsi indipendente».

Sebbene non abbia intenzione di aderire al Gruppo misto, Bottino prende le distanze dai democratici: «Non sono mai stato un tesserato del Pd, non ho mai votato o sponsorizzato il Pd», sottolinea. Sebbene il sindaco che ha sostenuto e con il quale ha seduto fianco a fianco sia uno dei più noti esponenti del Partito democratico. «La mia storia, le mie idee e i miei valori sono molto lontani da tutto quello che è il Partito democratico», sottolinea Daniele Bottino oggi.