«Un famoso bar di Catania, in via Dusmet , in pieno centro storico». È lì che la polizia amministrativa di Catania ha trovato un'infestazione di blatte (le cosiddette fuochiste, termine popolare per indicare la blattella germanica) nei locali del laboratorio adibito alla preparazione degli alimenti messi in vendita. Gli insetti erano ovunque: tra i contenitori per il trasporto dei prodotti da forno e tra i vassoi. Le creme e i sughi che si trovavano nel frigorifero, inoltre, non erano chiusi e nelle prese d'aria non c'erano le protezioni antimosche.

«Un famoso bar di Catania, in via Dusmet, in pieno centro storico». È lì che la polizia amministrativa di Catania ha trovato un'infestazione di blatte (le cosiddette fuochiste, termine popolare per indicare la blattella germanica) nei locali del laboratorio adibito alla preparazione degli alimenti messi in vendita. Gli insetti erano ovunque: tra i contenitori per il trasporto dei prodotti da forno e tra i vassoi. Le creme e i sughi che si trovavano nel frigorifero, inoltre, non erano chiusi e nelle prese d'aria non c'erano le protezioni antimosche.

Una «gravissima mancanza d'igiene» a cui si aggiungeva la mancata esibizione del certificato per la corretta somministrazione degli alimenti. L'attività del laboratorio, dunque, è stata sospesa, mentre il titolare è stato denunciato. L'accusa nei suoi confronti è di non avere esibito la tabella dei giochi proibiti nella zona riservata alle slot machine. Come se non bastasse, all'uomo è stata contestata altresì l'occupazione abusiva del suolo pubblico di fronte al bar.