Auto rubate, depositate in un grande capannone abbandonato, verosimilmente in attesa di cavallo di ritorno. Non è il primo e non sarà l'ultimo ritrovamento di questo genere da parte dei carabinieri. In questa occasione, i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Paternò lo hanno trovato in zona Bae di sotto, in territorio di Paternò.