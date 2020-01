Un incendio è divampato ieri sera, intorno alle 21.30, all'interno di una azienda che produce infissi nella zona industriale di Piano Tavola, frazione di Belpasso. A prendere fuoco è stata la cabina di un autocarro parcheggiato nello spiazzo fuori dal capannone della ditta.

Ad allertare i vigili del fuoco del distaccamento di Paternò è stato un automobilista che passava da quella zona. L'uomo ha visto le fiamme piuttosto alte ha avvisato la centrale operativa dei pompieri. L'intervento tempestivo ha permesso di circoscrivere le fiamme solo all'automezzo che è andato distrutto nella parte anteriore.

Sul posto, per i rilievi del caso, è intervenuta anche una pattuglia dei carabinieri del comando di Motta Sant'Anastasia. Le operazioni di bonifica e spegnimento si sono concluse dopo circa due ore dall'arrivo dei pompieri. Non è stato possibile accertare l'origine del rogo e, per questo, le indagini stanno prendendo in considerazione tutte le ipotesi.