Dall'abitazione di via Adele nel quartiere San Cristoforo di Catania, dove si trovava agli arresti domiciliari, avrebbe continuato a spacciare marijuana. Per questo è stato arrestato il pregiudicato Filippo Scaglione (classe 1974). Gli agenti della sezione antidroga della squadra mobile hanno notato un particolare andirivieni di persone da quella casa.

Al momento dell'irruzione, Scaglione è stato sorpreso mentre lanciava una grossa busta di plastica dal balcone, nel tentativo di liberarsi della sostanza stupefacente che però è stata recuperata dai poliziotti della narcotici che si erano appositamente piazzati sotto casa. All’interno della busta sono stati trovati e sequestrati un chilo di marijuana (in parte già confezionata in 249 stecchette di circa un grammo ciascuna), un bilancino elettronico di precisione, 510 euro in banconote di vario taglio e materiale usato per il confezionamento. Dopo la perquisizione, Scaglione è stato arrestato in flagranza per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo marijuana.

Il 46enne era già stato arrestato dalla squadra mobile nel gennaio del 2015 per associazione di tipo mafioso (ritenuto vicino al clan dei Cursoti Milanesi), associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e per il tentato omicidio dell’esponente del clan mafioso Cappello-Bonaccorsi Orazio Pardo (classe 1957). Delitto commesso in concorso con altri membri di vertice dei Cursoti Milanesi, tra cui Francesco Di Stefano detto Ciccioasta ca sassa e Carmelo Di Stefano, di cui Scaglione è cugino. Espletate le formalità di rito, il 46enne è stato portato alla casa circondariale di piazza Lanza in attesa del giudizio di convalida.