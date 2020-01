Attività sospesa per sette giorni . È la sanzione che è stata emessa dai carabinieri del nucleo operativo di Giarre nei confronti di un noto bar del lungomare di Fondachello di Mascali . Il provvedimento trae origine, scrivono i militari, dai « numerosi controlli all'interno e nei pressi del bar» che avrebbero evidenziato la presenza di pregiudicati per reati contro la persona, il patrimonio, o inerenti armi e stupefacenti.

Attività sospesa per sette giorni. È la sanzione che è stata emessa dai carabinieri del nucleo operativo di Giarre nei confronti di un noto bar del lungomare di Fondachello di Mascali. Il provvedimento trae origine, scrivono i militari, dai «numerosi controlli all'interno e nei pressi del bar» che avrebbero evidenziato la presenza di pregiudicati per reati contro la persona, il patrimonio, o inerenti armi e stupefacenti.

Nell'estate 2019 al bar c'è stata una violenta rissa, durante la quale il locale venne danneggiato e venne usato come arma anche un bastone. In quell'occasione, i carabinieri della stazione di Mascali erano intervenuti: i protagonisti, dopo le doverose cure mediche, erano stati arrestati. Adesso, per una settimana il bar dovrà restare chiuso.