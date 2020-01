A breve torneranno attivi a Biancavilla gli stalli a pagamento. Il tutto è stato reso possibile dalla procedura di affidamento della gestione della aree a parcheggio e di sosta a pagamento, comprensivo della fornitura di parcometri. Alla ditta aggiudicataria toccherà anche la manutenzione della relativa segnaletica stradale e l'accertamento delle violazioni mediante gli ausiliari del traffico. L’aggiudicazione dell’appalto è avvenuta due giorni fa, a cura della Centrale Unica di Committenza di Paternò. L’appalto da 928mila euro avrà una durata di quattro anni ed è stata aggiudicato alla società romana FAR Global Service srl e alla ditta ausiliaria Stop Società Consortile arl.

«Occorrerà attendere i tempi per la normale stipula del contratto e di eventuali ricorsi, poi il servizio entrerà ufficialmente in funzione», ha detto il sindaco Antonio Bonanno, soffermandosi sul fatto che l’esternalizzazione delle strisce blu rappresenterebbe una bocca d’ossigeno per l’esiguo corpo dei vigili urbani. «La nostra amministrazione si ritrova a dover fare i conti con un organico ridotto all’osso - spiega il primo cittadino - e del resto basti pensare che, in una giornata normale, sono soltanto quattro i vigili che possono effettuare i servizi esterni in città».

Il primo cittadino guarda dunque con ottimismo all’arrivo di cinque ausiliari del traffico che entreranno a regime con il nuovo avvio delle strisce blu. «Ci consentiranno di portare ordine e controllo e al contempo riusciranno a liberare quegli stalli che hanno creato non poche difficoltà ai commercianti che chiedono, giustamente, continui interventi». Bonanno ha annunciato per il 2020 un mini-piano di assunzioni: tutto ciò permetterà all'amministrazione comunale biancavillese di procedere «all'arruolamento di due vigili urbani».