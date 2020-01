Il laboratorio dell' Etoile d'or aveva riaperto i battenti , nonostante la chiusura ordinata dalla questura. Le immagini delle blatte fuochiste che infestavano i vassoi e recipienti hanno fatto scalpore e provocato non poche reazioni dei catanesi. Il bar di via Dusmet , infatti, è uno dei più noti del capoluogo etneo. La sospensione dell'attività «per le pessime condizioni igieniche in cui il locale era stato ritrovato nel corso di un controllo del 10 gennaio », però, non sarebbe stata rispettata. Così, adesso, arrivano i sigilli.

Ieri mattina, gli agenti di polizia sono tornati nel laboratorio e nel bar annesso e hanno verificato che «quanto prescritto con la notifica del provvedimento di sospensione non era stato per nulla preso in considerazione e, fatto maggiormente grave, la situazione sanitaria era rimasta invariata». Fatto che ha permesso di sequestrare non solo il laboratorio, ma stavolta anche il bar.

«Come sia stato possibile pensare che una violazione di tale genere potesse passare inosservata in un luogo così centrale non è immaginabile», commenta la questura nel comunicato stampa. Aggiungendo che il titolare è stato denunciato per inosservanza dell'ordine dell'autorità.