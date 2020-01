Questa mattina, intorno alle cinque , un incendio si è sviluppato all'interno dell'officina della concessionaria Fiat Katanè auto . L'attività commerciale si trova in via George Marshall , una traversa di via Carlo Marx a Misterbianco . Secondo quanto si apprende, hanno preso fuoco almeno sette, otto automobili . Danneggiate o completamente distrutte dalle fiamme.

Le cause del rogo sono ancora incerte. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento Catania nord e quelli di Paternò, in ausilio. L'intervento si è concluso intorno alle nove del mattino. Sul posto anche le forze dell'ordine: le indagini sono in corso per comprendere le cause che hanno fatto divampare il fuoco.