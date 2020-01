Ci sono le antenne del mafioso sempre puntate e c'è un cantante neomelodico che vuole aprire un'attività commerciale per metterci « l a moglie ». In mezzo a loro ci sono le microspie degli investigatori che registrano ogni parola . Ai boss non sarebbe sfuggito niente, nemmeno l'apertura di uno dei tanti punti vendita che assicurano noleggi senza carta di credito. Il caso emerge grazie agli atti dell'inchiesta Overtrade . La stessa che nei giorni scorsi ha smembrato alcuni gruppi di Cosa nostra attivi tra Catania , Nicolosi , Belpasso e Mascalucia . Al vertice ci sarebbero stati due volti noti: il boss di Nicolosi Salvatore Mazzaglia e il genero Mirko Casesa . Sarebbero loro il convitato di pietra dell'intera vicenda.

La chiacchierata sull'autonoleggio, come si legge negli atti dell'inchiesta, avviene il 18 ottobre 2017. Mazzaglia e Casesa sono all'interno di un lussuoso suv Audi. Al centro della discussione finisce il neomelodico Nino Fiorello. Il suo nome lo pronuncia proprio Casesa: «Ieri ho chiamato a Nino Fiorello, il cantante». Mazzaglia ascolta e chiede immediatamente il motivo di quella telefonata. «L'ho chiamato io - continua Casesa - perché sta facendo l'autonoleggio. L'ho mandato a chiamare».

I contorni della vicenda cominciano a prendere corpo e per capirli agli investigatori basta continuare ad ascoltare: «Gli ho detto a Giuseppe, che gli viene cugino, "chiedigli cosa sta facendo in questa bottega". Perché se si deve fare il noleggio deve farlo con noialtri o altrimenti lui noleggio non ne fa». Casesa continua a parlare e stando alla sua ricostruzione alla fine con il neomelodico (non coinvolto nell'inchiesta, ndr) riesce pure ad avere un faccia a faccia. A Mazzaglia ripete le parole che avrebbe pronunciato all'artista: «"Siccome tuo suocero è amico mio e siccome il noleggio lo stavo facendo pure io, se lo vuoi fare lo devi fare insieme a noi"». Ma di chi è parente Nino Fiorello?

Anche questo è un mistero a metà. Nell'intercettazione sono gli stessi protagonisti a svelarlo: «Suo suocero - dicono - è quel ragazzo: Dario Caruana». Quest'ultimo da pochi mesi ha allargato le fila dei pentiti della mafia etnea ma quando le cimici registrano il dialogo in macchina - 18 ottobre 2017 - Caruana si trovava dietro le sbarre già dal 2015, accusato dell'omicidio di Salvatore Di Pasquale. La parentela tra il neomelodico e il boss della famiglia Santapaola, come verificato da MeridioNews, è legata alla moglie del primo. La cui madre si è sposata in seconde nozze con Caruana.

Secondo le carte dell'inchiesta i magistrati non contestano nessun tipo di reato a Fiorello e lo stesso vale nei confronti della moglie e della suocera. Ma rispetto al giorno di quella famosa intercettazione qualcosa è cambiato. L'autonoleggio del neomelodico è stato aperto con una doppia unità locale, come emerge dalla visura camerale: la prima a Nicolosi e l'altra a Motta Sant'Anastasia.