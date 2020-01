È di tre feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto ieri sera, poco dopo le 22, sulla strada statale 121 lungo la carreggiata che porta verso il capoluogo etneo, subito dopo lo svincolo per Piano Tavola , in territorio di Motta Sant'Anastasia .

Stando a una prima ricostruzione della dinamica dei fatti, si tratterebbe di un incidente autonomo. Il conducente di una Lancia Y, per cause che sono ancora in fase di accertamento, avrebbe perso il controllo dell'autovettura. La macchina ha prima sbattuto contro lo spartitraffico centrale per poi finire la corsa contro il muretto che delimita la statale.

Sul posto sono intervenute tre ambulanze del 118 e i carabinieri della compagnia di Paternò per i rilievi del caso e per regolare il traffico che, per ore, ha subito dei significativi rallentamenti. Solo dopo la mezzanotte, la viabilità è tornare regolare. I tre feriti sono stati trasportati in diversi ospedali del capoluogo etneo. Le loro condizioni, da quanto risulta ai carabinieri, non sarebbero gravi.