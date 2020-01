Corso dei Martiri, a febbraio progetto per gara

Nella Direzione Urbanistica del Comune di Catania, d’intesa con il sindaco Salvo Pogliese, si è tenuta un’importante riunione operativa sugli interventi di rigenerazione urbana di Corso Martiri della Libertà. Per il Comune hanno partecipato l’assessore Enrico Trantino e i Direttori dei Lavori Pubblici Salvatore Marra e dell’Urbanistica Biagio Bisignani.

Per l'Istica e per il Risanamento San Berillo, parte privata, hanno partecipato l’avvocato Andrea Scuderi, il dottore Aldo Palmeri, l'ingegnere Dario Consoli e il dottor Salvo Riolo. In un clima di proficua collaborazione è stata definito un calendario di impegni, a scadenze ravvicinate, per l’aggiornamento del protocollo di legalità e della cabina di regia e per la predisposizione del bando di gara per la realizzazione del parcheggio e del parco urbano, in modo da inviarlo nella prima decade di febbraio all’Urega, per la pubblicazione del bando di gara di esecuzione dei lavori.

Contemporaneamente è stata convocata per fine gennaio una conferenza di servizi sull'intera opera che sorgerà sul corso Martiri, affinché si avvii al più presto la sua fase esecutiva. L’amministrazione comunale e i privati hanno registrato totale sintonia nel volere imprimere un'accelerazione al compimento dell’opera, per il suo alto valore simbolico e perché da essa riparta una nuova stagione di concreto rilancio del centro urbano.

(Fonte: Comune di Catania)