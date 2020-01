La loro vita familiare era diventata un inferno di minacce e vessazioni. Rivolgersi ai carabinieri è stato inevitabile per un padre 68enne e una madre 65enne di Paternò che hanno denunciato, assieme alle figlie 44, 43 e 26 anni, il loro figlio 40enne . L'uomo, L.G. , si trova adesso ai domiciliari in una comunità di recupero dopo le indagini della procura di Catania che hanno portato alle accuse di maltrattamenti in famiglia ed estorsione a danno dei familiari.

Il 40enne sarebbe afflitto da una grave tossicodipendenza che, già in passato, aveva portato alla misura dell’allontanamento dalla casa familiare. Eppure i comportamenti vessatori sono stati reiterati dall'uomo, rendendo la situazione insostenibile. Le minacce, secondo quanto riporta la procura di Catania, era ormai all'ordine del giorno: «Vi ammazzo se non mi date i soldi, vi brucio la casa e la macchina, vi uccido ad uno ad uno, vi consumo come voi avete consumato me», e ancora: «io vi ammazzo, mi state distruggendo la vita, non volete che io vada via, non siete un padre e una madre, potete procurarvi mille euro altrimenti vi mando i cristiani». Durante una delle sfuriate dell'uomo sarebbero stati distrutti mobili e l'auto del padre, oltre a vari oggetti lanciati ai genitori.

Insulti e minacce non risparmiavano neppure le sorelle, specie la più piccola e il fidanzato: «Sei già morta, ti ammazzo il fidanzato, ora gli mando persone per ammazzarlo, lo brucio nella macchina, non mi spavento di lui non è nessuno». Durante un pranzo il momento più drammatico: il 40enne avrebbe brandito una sbarra divelta dal furgone del padre e lanciato contro una delle sorelle un altro pezzo del veicolo.