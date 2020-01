Tanta paura in via Castromarino , a pochi passi da via Plebiscito . Dove una palazzina la notte scorsa è parzialmente crollata . Sul posto ci sono i vigili del fuoco, allertati da una residente, e il nucleo cinofili . Almeno per il momento, come confermano fonti ufficiali, non ci sono feriti o persone disperse . Categoricamente esclusa quindi la notizia, circolata attraverso i social, che indicava la presenza di studenti sotto le macerie.

Tanta paura in via Castromarino, a pochi passi da via Plebiscito. Dove una palazzina la notte scorsa è parzialmente crollata. Sul posto ci sono i vigili del fuoco, allertati da una residente, e il nucleo cinofili. Almeno per il momento, come confermano fonti ufficiali, non ci sono feriti o persone disperse. Categoricamente esclusa quindi la notizia, circolata attraverso i social, che indicava la presenza di studenti sotto le macerie.

Restano da capire le cause del cedimento strutturale. Di certo c'è che il crollo ha riguardato parte del soffitto e dei pavimenti. Per motivi di sicurezza lo stabile, che si trova al civico 11 di via Castromarino, è stato evacuato dalle forze dell'ordine. All'interno vivevano sette nuclei familiari.