Tentato omicidio. È questo il reato per cui è stato arrestato il 61enne Giovanni D'Antona. Al culmine di un'accesa lite con un gruppo di giovani originari del Gambia, avvenuta nella serata di ieri nel centro storico del capoluogo etneo, l'uomo sarebbe salito a bordo della propria auto e si sarebbe lanciato a folle velocità contro di loro.

Due dei ragazzi investiti hanno riportato ferite giudicate guaribili in dieci giorni. Stando a quanto ricostruito finora dal personale delle volanti della polizia che è intervenuto sul posto, si sarebbe trattato di una lite nata per futili motivi che non sarebbe legata a questioni razziali. D'Antona, a un certo punto, avrebbe avuto quella violenta reazione. Ad allertare le forze dell'ordine sono stati alcune persone presenti in zona che hanno assistito alla scena.

L'uomo, inoltre, è stato denunciato per guida in stato di ebrezza ed è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del giudizio per direttissima.