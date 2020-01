Brutta disavventura per tre turisti del Siracusano (uno di nazionalità ucraina ma da anni residenti a Siracusa) nella zona di Etna sud , sorpresi nel pomeriggio di ieri da una improvvisa bufera di neve mentre si trovavano a quota 2500 metri . In particolare l’emergenza è scattata poco prima delle 18, quando i tre amici partiti dal Rifugio Sapienza , non sono riusciti a ritrovare il sentiero di discesa verso valle . La salvezza per i tre escursionisti è arrivata dalla presenza ad alta quota di un casotto dove si sono rifugiati e da dove hanno chiamato i soccorsi, contattando il gestore del rifugio.

Sono stati attivati, dunque, i finanzieri del soccorso alpino di Nicolosi che si sono attivati immediatamente, mettendosi alla ricerca dei tre turisti a bordo di un pulmino fuoristrada messo a disposizione da parte della Funivia dell’Etna. I turisti sono stati raggiunti dai soccorritori intorno alle 20. I tre erano infreddoliti anche per l’inadeguato abbigliamento e spaventati per le inusuali circostanze, ma in buone condizioni fisiche. I turisti sono stati poi riaccompagnati al Rifugio Sapienza per fare ritorno a casa.