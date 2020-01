Il sistema della «marmotta». Cioè esplosivo piazzato sotto al bancomat per farlo esplodere. Lo hanno usato i malviventi che, intorno alle 3.20 di questa mattina, hanno tentato un furto allo sportello della filiale del Banco popolare di Milano, in corso Vittorio Emanuele III a Valverde. Il progetto però è fallito per via del sistema d'allarme, che ha permesso l'intervento tempestivo dei carabinieri della compagnia di Gravina di Catania.