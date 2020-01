Una corsa clandestina di cavalli nella zona di Palagonia. A rintracciare i responsabili sono stati i poliziotti della squadra a cavallo della questura di Catania. Si tratta del 27enne G.S. e del 41enne C.M., entrambi catanesi, e del misterbianchese 22enne S.S.

Tutti e tre sono ritenuti responsabili di avere utilizzato i cavalli per la corsa clandestina che si è tenuta lo scorso 19 gennaio e sono stati denunciati in stato di libertà per maltrattamenti di animali in concorso.

Due cavalli, trovati in due diverse stalle a San Cristoforo, sono stati sequestrati così come diversi finimenti, alcuni calessi. Inoltre, sono state comminate diverse sanzioni amministrative per un valore di 16mila euro.