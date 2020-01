I ladri di fiori al Cimitero di Catania sono un evergreen. Stavolta, però, gli agenti del commissariato di Librino , guidati dal vicequestore Alessandro Berretta , sono intervenuti in tempo per beccarne alcuni . I poliziotti si sono presentati all'obitorio , dove hanno notato un pregiudicato attendere un momento di distrazione dei familiari dei defunti per prendere i fiori, tra cui una composizione a cuscino , e portali via a bordo della sua automobile.

I ladri di fiori al Cimitero di Catania sono un evergreen. Stavolta, però, gli agenti del commissariato di Librino, guidati dal vicequestore Alessandro Berretta, sono intervenuti in tempo per beccarne alcuni. I poliziotti si sono presentati all'obitorio, dove hanno notato un pregiudicato attendere un momento di distrazione dei familiari dei defunti per prendere i fiori, tra cui una composizione a cuscino, e portali via a bordo della sua automobile.

Le immagini realizzate dagli uomini delle forze dell'ordine sono eloquenti. L'uomo, poi denunciato per furto aggravato, avrebbe spiegato di svolgere di mestiere l'attività di fioraio in nero proprio davanti al cimitero. E di percepire, inoltre, i sussidi statali, avendo dichiarato all'Inps di essere disoccupato.

Poco dopo, è arrivato un altro uomo. Un pluripregiudicato con obbligo di soggiorno nel Comune di Catania che avrebbe preso diverse corone e mazzi di fiori dalle tombe per trasportali in una rivendita: un negozio di fiori nella vicina via della Concordia, gestito da lui stesso e da suo fratello. Anche lui pregiudicato. Il malvivente, secondo quanto reso noto dalla questura, è andato in negozio guidando un'automobile senza assicurazione né revisione, mentre lui stesso era senza patente (poiché sospesa).

L'esercizio commerciale, inoltre, era grande circa duecento metri quadri ed era del tutto abusivo. Non aveva un contratto di locazione e rubava l'energia elettrica. Senza contare le pessime condizioni sotto il profilo della sicurezza e della salubrità sui luoghi di lavoro e l'occupazione illegale di suolo pubblico. Alcuni lavoratori, in nero, percepivano cinque, dieci euro al giorno per sette ore di lavoro.

I nuclei familiari dei due fratelli percepiscono, scrive la questura, il reddito di cittadinanza. Le mogli sono indagate per truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.