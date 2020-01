Il breve video dell'aggressione a un arbitro nel corso della partita di terza categoria tra Città di Naxos e La Vela Football ha fatto il giro del web, provocando un'ondata di indignazione. A quattro giorni di distanza dal grave accaduto sono stati resi pubblici i provvedimenti disciplinari, assieme al dettagliato referto redatto dal fischietto Salvatore Zappalà di Acireale. I dettagli sono pesanti. Il giudice sportivo, infatti, evidenzia come quella contro il 18enne direttore di gara sia stata una «feroce aggressione perpetrata ai suoi danni da quasi tutti i calciatori della società La Vela, nonché da uno dei dirigenti». Una condotta che viene definita «ingiustificata e vigliacca».

Il racconto ripercorre nei dettagli le anticipazioni che MeridioNews aveva già precedentemente fornito. Al 32' minuto del secondo tempo, sul risultato di 1-0 per il Città di Naxos, «in seguito a una decisione tecnica sfavorevole, il calciatore Domenico Di Salvo (La Vela Football) inveiva nei confronti dell'arbitro e, dopo averlo raggiunto, lo attingeva al viso con uno sputo urlandogli frasi offensive e minacciose. Alla notifica dell'espulsione - prosegue il referto - il Di Salvo afferrava l'arbitro, lo strattonava e lo colpiva con un pugno all'occhio destro, provocandogli dolore, stordimento e appannamento della vista». Zappalà tenta di raggiungere lo spogliatoio: l'aggressione però continua, col calciatore «Allan Suman che, urlandogli frasi ingiuriose e minaccose, gli sferrava ripetuti calci che lo colpivano alla coscia destra».

«Qualche istante dopo - analizza il comunicato - il direttore di gara, da tergo, era colpito a testa, nuca, schiena e gambe da pugni di notevole violenza: voltandosi identificava gli aggressori nei calciatori Mario Tropea e Simone Fresta, appartenenti alla squadra La Vela». Alcuni tesserati del Città di Naxos cercano di aiutare l'arbitro a guadagnare gli spogliatoi: la violenza però prosegue, perpetrata anche dai giocatori Orazio Grasso, Antonio Oliveri, Alberto Scandurra e Roberto Serrano (quest'ultimo da referto «lo afferrava con entrambe le mani tentando di strozzarlo») e dal dirigente accompagnatore Cateno Muscolino che, «invece di allontanare i propri calciatori, li spostava al solo scopo di colpire l'arbitro alla nuca con pugni e alla testa con un oggetto non idenfiticato».

Si tratta del racconto di una vera e propria mattanza, terminata con l'arrivo di Carabinieri e soccorritori del 118. La decisione del giudice sportivo, come da previsione, è stata molto pesante. La società La Vela Football ha subito un'ammenda di 500 euro, la penalizzazione di 5 punti in classifica e la sconfitta per 3-0 a tavolino. Il dirigente accompagnatore Muscolino è stato inibito a svolgere qualsiasi attività sportiva fino al 19 gennaio del 2025, oltre a subire la «preclusione alla permanenza in qualsiasi rango della Figc». Squalifica fino al 2025 anche per otto calciatori della squadra giarrese: Domenico Di Salvo, Allan Suman, Mario Tropea, Simone Fresta, Orazio Grasso, Antonio Oliveri, Alberto Scandura e Roberto Serrano. Questa stangata chiude l'ennesimo, triste episodio di violenza contro giovani arbitri: il 2020, da questo punto di vista, è cominciato nel peggiore dei modi.