Due presunti rapinatori sono stati fermati, nella serata di ieri, dai carabinieri della compagnia di Paternò. Potrebbero essere loro gli autori di una colpo messo a segno, ieri pomeriggio, poco prima delle 17.30, ai danni del supermercato Sisa di piazza Vittorio Veneto. I militari lavorano anche per accertare la presenza sul luogo della rapina di un altro presunto complice.

Da una prima ricostruzione sembra che i soggetti abbiano agito col volto travisato - non è chiaro se fossero armati - e, una volta dentro l’esercizio commerciale, abbiano minacciato il personale addetto alle casse. Il bottino? Poco meno di 200 euro. Poi la fuga, a piedi tra le viuzze del centro storico paternese. Da appurare se ad attenderli ci fosse un complice oppure un mezzo lasciato pronto per scappare. I carabinieri li avrebbero rintracciati in una zona non distante da piazza Vittorio Veneto. Al vaglio degli inquirenti il sistema di videosorveglianza del luogo.

I militari cercano conferme anche sull'ipotesi che i ladri siano gli stessi della rapina di meno di una settimana addietro ai danni del supermercato Md di viale dei Platani. Anche lì due soggetti, sempre nel pomeriggio e col volto coperto, avevano trafugato i soldi dai registratori di cassa per poi fuggire a piedi.