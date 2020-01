Un grave incidente si è verificato lungo la strada statale 417 Catania-Gela, in territorio di Caltagirone. Un'auto, per cause ancora da accertare, è finita fuori strada e una donna di 41 anni gelese, A.A., ha perso la vita nell'impatto. A bordo della vettura, una Fiat Tipo, c'erano anche altre due persone, rimaste a loro volta ferite.