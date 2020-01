«Un furto per portare via del materiale ferroso per poi rivenderlo e ricavare molto poco . Ma a noi hanno fatto un danno di almeno cinquemila euro ». A parlare è padre Angelo Lello , parroco della Chiesa Santa Maria della Guardia in Borrello di Belpasso dopo l’atto vandalico e il furto perpetrati ai danni di un immobile di proprietà della parrocchia. L'edificio si trova sulla provinciale 92 , in contrada Rinazzi, la strada che porta verso il Rifugio Sapienza sull’Etna. A usare le stanze è il gruppo scout Agesci Belpasso 2 , a cui si aggiungono altri gruppi di frequentatori della parrocchia del rione Borrello.

«Un furto per portare via del materiale ferroso per poi rivenderlo e ricavare molto poco. Ma a noi hanno fatto un danno di almeno cinquemila euro». A parlare è padre Angelo Lello, parroco della Chiesa Santa Maria della Guardia in Borrello di Belpasso dopo l’atto vandalico e il furto perpetrati ai danni di un immobile di proprietà della parrocchia. L'edificio si trova sulla provinciale 92, in contrada Rinazzi, la strada che porta verso il Rifugio Sapienza sull’Etna. A usare le stanze è il gruppo scout Agesci Belpasso 2, a cui si aggiungono altri gruppi di frequentatori della parrocchia del rione Borrello.

«Questa mattina assieme ai militari dell’Arma, presso i quali ho presentato immediata denuncia, abbiamo effettuato un sopralluogo dentro alla struttura alla ricerca di ulteriori elementi». Il furto sarebbe avvenuto nel corso dell’ultimo fine settimana: la struttura si trova in una zona isolata dell’Etna e non è la prima volta che subisce atti vandalici o furti. In questa circostanza uno o più soggetti per entrare dentro l’immobile hanno praticato un buco nel muro (il portone d’ingresso non è stato toccato visto che è rimasto intatto con lucchetto e catenaccio). Una volta dentro hanno distrutto i servizi igienici per portare via la rubinetteria, asportati diversi infissi interni e un fornellone nuovo portatile. Rubata inoltra altra utensileria.

«Apprendo che, a differenza delle altre volte, i cavi elettrici dell’impianto non sono stati trafugati - ha proseguito il prelato – il furto subito è di una certa gravità, però non credo si possa paragonare ai fatti avvenuti nell'ultimo periodo in cui ignoti hanno preso di mira altre strutture scout». Il riferimento è ai danneggiamenti ai danni delle sedi Agesci di Marsala, Mineo e Ramacca. «In quest'ultimo caso parlavamo di un terreno confiscato alla criminalità organizzata», sottolinea padre Angelo Lello.

Amareggiato il capo scout Domenico Rapisarda il quale ha evidenziato che «la nostra legge scout ci insegna ad affrontare la vita. Abbiamo imparato a sorridere e cantare anche nelle difficoltà. Le nostre attività non si fermeranno. Quella sede è logisticamente importante perché per noi è una base di partenza per campi e pernottamenti. Serve anche a ospitare diversi gruppi di scout e di altre associazioni che da lì partono alla scoperta della nostra montagna». Rammarico per l’accaduto è stato espresso dal sindaco Daniele Motta.

«Condanniamo il vile gesto anche se fosse stato fatto al solo scopo di rubare il materiale in ferro presente all’interno. Insieme alla mia squadra amministrativa esprimiamo la vicinanza e gratitudine al gruppo Agesci Belpasso 2 e a tutti i gruppi scout siciliani, ricordando a tutti il loro costante impegno nel portare avanti le diverse attività di volontariato volte a educare i bambini, i ragazzi ed i giovani al rispetto del prossimo, della natura e del patrimonio comune».