Concorso per autisti all'Asp, pubblicata la graduatoria

Pubblicata sul sito del dipartimento regionale al Lavoro la graduatoria definitiva del concorso per l'assunzione a tempo indeterminato di 40 autisti all'Asp di Catania. Il bando era stato pubblicato lo scorso 2 ottobre e la selezione - cosa più unica che rara - era stata affidata ai centri per l'impiego della provincia etnea. Nel giro di meno di quattro mesi le procedure sono state espletate e nel pomeriggio sono stati resi noti i risultati. I candidati potranno vedere la loro posizione guardando il numero della prima colonna della tabella.

Pubblicata sul sito del dipartimento regionale al Lavoro la graduatoria definitiva del concorso per l'assunzione a tempo indeterminato di 40 autisti all'Asp di Catania. Il bando era stato pubblicato lo scorso 2 ottobre e la selezione - cosa più unica che rara - era stata affidata ai centri per l'impiego della provincia etnea. Nel giro di meno di quattro mesi le procedure sono state espletate e nel pomeriggio sono stati resi noti i risultati. I candidati potranno vedere la loro posizione guardando il numero della prima colonna della tabella.

All'avviso avevano risposto migliaia di disoccupati che hanno preso d'assalto i Cpi per contendersi l'agognato posto fisso. Per partecipare bastava avere 18 anni, avere il titolo di licenza media e la patente di tipo B. Ed essere iscritti al centro per l'impiego alla data di pubblicazione del bando. I prescelti riceveranno uno stipendio di poco più di 1.540 euro al mese lordi.