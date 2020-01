Sarebbero il 29enne Tonino Tomasello e il 24enne Manuel Borzì gli autori di diverse rapine registratesi negli ultimi giorni a Paternò. I carabinieri li hanno arrestati mercoledì sera dopo l'ultimo episodio criminoso, a danno del supermercato Sisa di piazza Vittorio Veneto.

Tonino Tomasello Manuel Borzì Secondo la ricostruzione fornita dai militari, i due stavano per compiere un'altra rapina, a danno di una farmacia in pieno centro. La loro fuga era però stata inquadrata da alcune telecamere di videosorveglianza che hanno consentito ai carabinieri di sorprenderli mentre Tomasello e Borzì stavano indossando dei passamontagna.

In caserma, come riporta la nota dell'Arma, la «piena confessione» per il colpo al supermercato e riguardo anche altri episodi precedenti, oltre alla restituzione dei 150 euro trafugati dal Sisa. I due si trovano adesso in carcere a piazza Lanza a Catania, in attesa della convalida del giudice per le indagini preliminari.