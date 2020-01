Nottata costellata di incidenti stradali quella appena trascorsa a Paternò. Due i sinistri che hanno provocato almeno sei feriti, ora al vaglio dei medici. In una trazzera di contrada Pietralunga, poco prima delle ore due, un suv con a bordo un uomo e tre donne si è ribaltato adagiandosi su una fiancata. A intervenire per i socccorsi i pompieri del distaccamento paternese che hanno raggiunto il luogo dell’incidente con molta difficoltà, così come i sanitari del 118 che hanno camminato a piedi per centinaia di metri prima di raggiungere il luogo dell'incidente. I feriti sono stati condotti in ospedale.