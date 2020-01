Discutere di Catania partendo dai temi sociali e dalle esperienze che arricchiscono il territorio. È questo l'obiettivo del Colafest, il festiva del centro popolare occupato Colapesce che, anche senza una sede, sceglie di continuare il percorso iniziato nel 2019 per festeggiare un anno di occupazione. Ai tempi l'ex Hard rock cafè di via Cristoforo Colombo non era ancora stato sgomberato dalle forze dell'ordine (arrivate a giugno 2019) e dei locali ancora c'erano. Adesso, dopo vari tentativi di trovare un nuovo posto e qualche ulteriore sgombero, «l'attività di riqualificazione urbana e il lavoro per migliorare dal basso la nostra città», come scrivono le attiviste e gli attivisti, continua nonostante tutto. L'appuntamento è fissato per domenica 26 gennaio alle 18, al circolo Graziella Giuffrida di via Vittorio Emanuele 436.