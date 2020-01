Una domenica di paura per gli abitanti di un appartamento in via Passo Gravina a Catania, all'angolo con via Randazzo. I vigili del fuoco sono intervenuti, assieme a due ambulanze del 118, per un principio d'incendio con probabili intossicati. Muniti di autoscala, i pompieri si sono fatti strada attraverso i balconi per raggiungere le persone bloccate in casa.