Un nuovo modo di incontrarsi tra Sicilia e Spagna. È il concetto che c'è alla base dell'appuntamento di martedì 28 gennaio, alle 17.30, alla Pinacoteca Nunzio Sciavarrello di piazza Manganelli, sede della biblioteca della Città metropolitana. Si chiama Versi e versioni - Poesia e canto di Sicilia e di Spagna l’incontro organizzato da Giovanni Miraglia per conto del comitato catanese della Società Dante Alighieri, che punta a ricostruire le relazioni letterarie tra siciliani e spagnoli grazie al lavoro di un poeta-traduttore e dei poeti che ha tradotto.

«Queste relazioni letterarie tra Sicilia e Spagna non potevano che essere abbastanza intense dopo secoli di dominazione spagnola sull’Isola, che hanno generato importanti scambi letterari – spiega Miraglia - Basti pensare a Giovanni Meli, noto come l’abate Meli, che nel 18esimo secolo scrisse Don Chisciotte e Sancio Panza, o a Leonardo Sciascia, che aveva la Spagna nel cuore e considerava la Sicilia “il luogo di maggiore spagnolità d’Italia”. Ma del resto chiunque sia stato in Spagna potrà rendersene conto».

Protagonista dell’incontro sarà Miguel Angel Cuevas, titolare della cattedra di Letteratura italiana all’università di Siviglia,che nel 1984 ha iniziato la sua carriera accademica proprio all'università di Catania, come lettore di spagnolo. «Ha tradotto grandi autori percorrendo l'arco letterario della storia d'Italia – racconta Miraglia - e per quanto riguarda la Sicilia alcuni tra i migliori poeti nostrani contemporanei come Maria Attanasio, Sebastiano Burgaretta, Angelo Scandurra, Antonio Di Mauro ed Enzo Cannizzo».

«Oltre a essere un grande italianista, saggista e insegnante – aggiunge l’organizzatore - è anche un eccellente poeta e traduttore, e l'idea è quella di far leggere ai poeti le loro poesie originali, che lui leggerà nella versione spagnola da lui stesso realizzata». Ad aggiungere una nota di bellezza a tutto questo ci penserà la cantante Etta Scollo, che ha messo in musica alcune di queste poesie e che si esibirà per l’occasione portando anche un’opera di Vincenzo Consolo.

A introdurre l’evento sarà Dario Stazzone, presidente della società Dante Alighieri di Catania, mentre orchestrare i poeti sarà compito di Giovanni Miraglia, che in passato è stato organizzatore, insieme a Biagio Guerrera e Angelo Scandurra, di Voci del mondo, festival di poesia che ha ospitato negli anni 40 poeti da diversi Paesi. «Ci piacerebbe organizzare altri appuntamenti del genere, il problema è solo economico. Questo evento è organizzato in maniera volontaristica e senza nessun finanziamento, ma se ci fossero dei contributi pubblici come un tempo sarebbe più semplice e fattibile riprendere con degli appuntamenti più frequenti».

Il 29 gennaio, alle 18, ci sarà una sorta di appendice all'incontro. «Cuevas presenterà a Città vecchia, in via Pacini, la sua ultima raccolta con disegni del suo alter ego, accompagnato dalla lettura di testi e dall’intervento di Alessandro Aiello, che insieme a Cuevas sarà protagonista di questo evento».