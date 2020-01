Una bambina impaurita ha chiamato il numero unico delle emergenze (112) per chiedere l'intervento delle forze dell'ordine durante una violenta lite in casa nel quartiere Picanello. Giunti sul posto gli agenti di tre volanti hanno appurato che il padre, già pluripregiudicato , avrebbe distrutto mobili e suppellettili e ferito la madre in fronte con un mazzo di chiavi . La scena è avvenuta sotto gli occhi della figlia che ha allertato la polizia.

Una bambina impaurita ha chiamato il numero unico delle emergenze (112) per chiedere l'intervento delle forze dell'ordine durante una violenta lite in casa nel quartiere Picanello. Giunti sul posto gli agenti di tre volanti hanno appurato che il padre, già pluripregiudicato, avrebbe distrutto mobili e suppellettili e ferito la madre in fronte con un mazzo di chiavi. La scena è avvenuta sotto gli occhi della figlia che ha allertato la polizia.

Arrivati nell'abitazione, i poliziotti hanno richiesto l'intervento anche del personale della polizia scientifica per effettuare i rilievi fotografici e documentare la distruzione causata dalla furia dell'uomo e gli indumenti sparsi per tutta la casa. La vittima, che presentava un graffio in fronte, durante la denuncia ha raccontato che queste liti andavano avanti da anni, anche di fronte alle figlie, e che spesso sfociavano in aggressioni fisiche. La donna, fino a ieri mattina, non aveva mai denunciato il marito o fatto ricorso a cure mediche.

L'uomo è stato portato in questura dove è stato indagato in stato di libertà per il reato di maltrattamenti in famiglia. Poi spontaneamente ha lasciato l’abitazione familiare. In via cautelativa, gli agenti hanno anche sequestrato uno sfollagente trovato sul divano di casa. Di tutta l’attività svolta è stato informato il pubblico mistero di turno.