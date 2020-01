Forza Italia, giovedì al via gazebi nelle periferie

Il Gruppo consiliare di Forza Italia al consiglio comunale di Catania, composto da Dario Grasso, Agatino Giusti e Giovanni Petralia, ha deciso di avviare un percorso di confronto e dialogo diretto con i cittadini che vivono nelle periferie di Catania, di concerto con l'intera rappresentanza provinciale del movimento forzista. Il primo incontro avverrà giovedì 30 Gennaio 2020 dalle ore 8.30 alle ore 12.30, in piazza Eroi d'Ungheria.

Il gazebo azzurro - spiegano i consiglieri forzisti - avrà come obiettivo quello di raccogliere libere segnalazioni e richieste che riguardano le problematiche che rendono difficile la vita in periferia. Le questioni più serie e frequenti verranno poi poste all'attenzione degli organi competenti per avviare un rapporto di comunicazione costruttiva. Nei mesi successivi i gazebi azzurri si sposteranno anche nelle altre periferie della città.

(Fonte: comunica stampa gruppo consiliare FI)