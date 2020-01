Ci sarebbe un furto di arnie riuscito a metà dietro l'incendio di un furgone, registratosi ieri nel tardo pomeriggio, a Castiglione di Sicilia. Un gruppo di ignoti, probabilmente più di due persone, avrebbe dato alle fiamme il mezzo dopo qualche impedimento per il loro piano criminoso.

Secondo una prima ricostruzione degli investigatori, infatti, il gruppo avrebbe perso il controllo del veicolo mentre tentava di allontanarsi dal terreno dove avrebbe compiuto la razzia. Le arnie si trovavano, infatti, in una proprietà situata lungo la strada provinciale 7i per Cerro. Non è chiaro per quale motivo, ma il furgone sarebbe andato a sbattere contro un muretto in pietra lavica.

A quel punto, nel timore dell'arrivo dei proprietari del fondo, il gruppo si sarebbe dato alla fuga forse con un'auto staffetta non prima, però, di avere incendiato il mezzo e portando via solo cinque delle undici arnie trafugate. Ancora da accertare anche se il furgone fosse stato rubato in precedenza. Sono in corso gli accertamenti dei carabinieri della stazione di Castiglione, intervenuti sul posto.