Il parcheggio di una macchina. È questo il motivo che avrebbe scatenato la rabbia del 38enne Tommaso Fagone, di Palagonia, arrestato la scorsa notte dai carabinieri locali poiché accusato di tentato omicidio. Ieri sera, intorno alle 23, in via Anzalone è partita una discussione tra vicini di casa. Fagone avrebbe cominciato a discutere con un altro cittadino palagonese e, al culmine della lite, avrebbe estratto un coltello per sferrare diversi colpi nei confronti del vicino, suo coetaneo.

Subito dopo il ferimento, l'aggressore sarebbe salito a bordo della propria Fiat Multipla, avrebbe tentato di investire il ferito e la moglie di lui (nel frattempo scesa in strada), e poi sarebbe fuggito. I militari lo hanno bloccato all'interno di una casa di campagna in contrada Covoni. Era nascosto sotto le coperte, in camera da letto, con ancora addosso i vestiti sporchi di sangue. La vittima, trasportata d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale di Militello in Val di Catania, è stata ricoverata.

All'uomo sono state diagnosticate una «ferita da arma da taglio profonda alla regione temporale sinistra, con recisione dell'arteria temporale, alla parete addominale e al braccio sinistro». Oltre che varie contusioni. L'arrestato si trova adesso nel carcere di Caltagirone.