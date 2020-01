Incidente mortale sul lavoro, come è stato classificato dai carabinieri della compagnia di Giarre, nella prima mattinata di oggi a Mascali . A perdere la vita Giuseppe Fichera , 75 anni, schiacciato dal proprio trattore mentre era intento a lavorare all’interno del proprio fondo agricolo in via Nunziata Piedimonte, la strada provinciale che collega il centro abitato di Mascali con la periferia.

Incidente mortale sul lavoro, come è stato classificato dai carabinieri della compagnia di Giarre, nella prima mattinata di oggi a Mascali. A perdere la vita Giuseppe Fichera, 75 anni, schiacciato dal proprio trattore mentre era intento a lavorare all’interno del proprio fondo agricolo in via Nunziata Piedimonte, la strada provinciale che collega il centro abitato di Mascali con la periferia.

Non è ancora del tutto chiara la dinamica dell’incidente su cui stanno lavorando i militari dell’Arma intervenuti non appena scattato l’allarme. Da una prima sommaria ricostruzione, l’uomo stava lavorando la terra col proprio mezzo meccanico, quando avrebbe urtato un grosso sasso. A seguito dell’impatto il mezzo è capottato, finendo con le ruote in area, mentre il 75enne è rimasto schiacciato dentro l’abitacolo. Al momento dell’incidente la vittima sarebbe stata da sola.

Da capire chi ha avvisato i mezzi di sicurezza. Alle 9.45 una chiamata è giunta ai vigili del fuoco del distaccamento di Riposto, i quali si sono rapidamente portati sul luogo dell’incidente. L’intervento dei pompieri ha permesso di estrarre Fichera da sotto il trattore e consegnato alle cure del personale medico del 118. Inutili però si sono rilevati i tentativi di rianimarlo. I carabinieri, su disposizione del magistrato di turno, hanno restituito la salma ai familiari. Giuseppe Fichera era il padre dell’ex assessore comunale di Acireale Francesco Fichera.