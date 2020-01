È morto Vittorio Carone, 64 anni, ex sindaco ed ex presidente del Consiglio comunale di Ragalna, l'uomo che per un ventennio ha caratterizzato la vita politica e istituzionale della piccola comunità pedemontana. La morte di Carone avvocato penalista, è stata improvvisa: un malore che non gli ha lasciato scampo. Da quanto si apprende l’ex sindaco di Ragalna è morto a Catania al termine di una udienza tenutasi al Palazzo di Giustizia di piazza Giovanni Verga.