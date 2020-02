Sfruttamento del lavoro minorile e interruzione della scuola d'istruzione dell'obbligo . Sono questi i reati per cui è stata indagata in stato di libertà una donna di 44 anni, moglie di un detenuto e madre di un ragazzo di 15 anni.

Sfruttamento del lavoro minorile e interruzione della scuola d'istruzione dell'obbligo. Sono questi i reati per cui è stata indagata in stato di libertà una donna di 44 anni, moglie di un detenuto e madre di un ragazzo di 15 anni.

Le attività di indagine degli agenti del commissariato di Librino hanno permesso di accertare che la donna, già dallo scorso anni, avrebbe fatto interrompere al figlio la frequentazione della scuola secondaria di primo grado. Il minorenne, infatti, sarebbe stato mandato a lavorare per due venditori ambulanti abusivi per circa due euro l'ora. Anche i due venditori abusivi sono stati indagati per sfruttamento del lavoro minorile. I poliziotti hanno constatato che il 15enne avrebbe lavorato in nero e in condizioni non sicure e di sfruttamento.

Davanti ai poliziotti, la donna si è fatta consegnare dal figlio la paga di 50 euro ricevuta per i precedenti giorni di lavoro. La 44enne, inoltre, è stata indagata anche per il reato di truffa aggravata ai danni dello Stato perché è risultato che percepiva indebitamente il reddito di cittadinanza.

Nel corso di un diverso controllo sempre nel quartiere Librino, sono stati indagati in stato di libertà per i reati di abuso edilizio e invasione di terreni, due venditori ambulanti abusivi. Entrambi sono accusati di avere costruito sulla pubblica via e senza alcuna autorizzazione un sorta di garage da utilizzare come deposito. Per riuscire a portarvi l’energia elettrica, inoltre, avrebbero fatto passare dei fili sotto il manto stradale, eseguendo lavori sulla strada rompendo l’asfalto per poi ripristinarlo con il getto cemento.