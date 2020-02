Una sala giochi illegale con un annesso anche un bar. Tutto abusivo . È quanto hanno scoperto i poliziotti del commissario di Librino nel quartiere. Un pregiudicato è stato indagato in stato di libertà per i reati di esercizio abusivo di gioco e scommesse e anche di occupazione abusiva d’immobile. La sala giochi e il bar, infatti, erano stati realizzati all’interno di una bottega di proprietà dell’Istituto autonomo case popolari (Iacp).

Durante l’intervento dei poliziotti, numerose persone sono state trovate a giocare a carte con vincita finale in denaro. Alcuni sono riusciti a dileguarsi. L’immobile, le carte e il denaro sono stati sequestrati.

Durante un altro controllo nello stesso quartiere, una persona è stata indagata in stato di libertà per i reati di tentata estorsione, minacce aggravate e maltrattamenti in famiglia. L'uomo, infatti, avrebbe agito in danno di diversi componenti del nucleo familiare spinto dalla pretesa di ottenere un patrimonio di notevole valore economico. Insieme a lui sono state indagate altre due persone accusate di averlo aiutato nel tentativo di estorsione.