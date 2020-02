Un incidente stradale autonomo è avvenuto questa notte, intorno alle 2.30, ad Adrano in via Duca d'Aosta, proprio di fronte alla caserma dei vigili del fuoco. Un 20enne a bordo di una Fiat Panda, per cause che sono ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo del mezzo. La macchina è andata a sbattere contro i paletti dissuasori che delimitano il marciapiede, li ha piegati e poi si è cappottata su una fiancata.