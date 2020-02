Strade deserte e silenzio: è questa l'atmosfera nelle vie adiacenti allo stadio Massimino, solitamente piene di colori, rumori e passione. Sensazioni identiche a quelle presenti all'interno dell'impianto di piazza Spedini: poco più di duemila spettatori sparsi tra curve e tribune. Uno spettacolo desolante che fa da cornice al calcio d'inizio di Catania-Monopoli. Lucarelli opta per una formazione quasi a specchio con quella dei pugliesi: difesa a tre con Mbende, Esposito e Silvestri, Biondi e Pinto sulle fasce a tutto campo, Curcio libero di inventare alle spalle di Barisic e Di Molfetta.

I minuti iniziali sono di studio. Al 3' Curcio prova un mancino al volo: tiro a lato. I ritmi sono bassi e le squadre bloccate: a spezzare l'inerzia è un Monopoli che dimostra di avere più fame e concretezza dei rossazzurri. È il 17' quando Tazzer brucia Pinto e da destra mette un cross rasoterra, Fella brucia Biondi e deposita in rete a porta vuota. Lo 0-1 è uno choc negativo per gli etnei, imbambolati e confusionari. Al 22' Biagianti recapita un pallone d'oro per Barisic che, davanti al portiere, si incarta. Fella ci prova dalla distanza attorno alla mezz'ora: ancora Barisic, poi, spreca un buon contropiede, non servendo Curcio e Di Molfetta in posizione favorevole. In chiusura di tempo Furlan sventa una botta di Carriero da fuori area.

La ripresa è un film dell'orrore a tinte rossazzurre. Ci prova Biondi in apertura, ma la sua conclusione si perde alta: quindi è Piccinni a impegnare Furlan, con un destro dal limite dell'area che attacca il portiere etneo. Lucarelli cerca la scossa dalla panchina, facendo esordire il classe 2000 Capanni e inserendo anche Mazzarani e Vicente: il 3-4-3 iper-offensivo, però, non produce nulla di buono. È sempre e solo il Monopoli, infatti, a dare vita alle occasioni migliori. Furlan al 20' vola a disinnescare un siluro di Carriero dai 30 metri: sull'azione successiva, però, arriva lo 0-2. Donnarumma finta sul destro ed entra in area col suo piede preferito, scaricando una conclusione mancina centrale: l'estremo rossazzurro però si fa sfuggire la palla dalle mani, guardandola poi rotolare in rete.

La clamorosa papera di Furlan chiude il sipario sulla gara. Barisic esce tra i fischi, mentre Fella cerca il tris ma non riesce a profittare di una ingenuità di Mbende in area di rigore. L'unica nota positiva è data dall'esordio assoluto in prima squadra dell'attaccante classe 2001 Luigi Rossitto: è il solo giocatore a cui lo sparuto pubblico del Massimino riserva degli applausi di incoraggiamento. Per gli altri calciatori di casa ci sono soltanto fischi, impietosi. La sconfitta di oggi fa cadere anche il baluardo del vecchio Cibali, dove finora i rossazzurri avevano raccolto otto vittorie e quattro pareggi tra campionato e coppa. Pensare di arrivare in zona play-off a fine anno, dopo prestazioni come questa, è pura utopia.

Il tabellino

Catania-Monopoli 0-2

Marcatori: 17' Fella, 20' st Donnarumma

Catania (3-4-1-2): 1 Furlan; 3 Mbende, 28 Esposito, 5 Silvestri; 21 Biondi (11' st Capanni), 16 Salandria, 27 Biagianti (11' st Vicente), 20 Pinto; 10 Curcio (38' st Rossitto); 17 Barisic (32' st Manneh), 8 Di Molfetta (11' st Mazzarani). Allenatore: Lucarelli.

Monopoli (3-5-2): 1 Antonino; 21 Rota, 28 De Franco, 16 Maestrelli (34' st Nanni); 31 Tazzer (23' st Hadziosmanovic), 20 Carriero, 4 Giorno (23' st Tsonev), 8 Piccinni, 17 Donnarumma (41' st Pecorini); 23 Fella, 33 Jefferson (33' st Mercadante). Allenatore: Scienza.

Arbitro: Matteo Marcenaro di Genova.

Note: ammoniti Giorno, De Franco e Hadziosmanovic (Monopoli), Di Molfetta, Vicente, Mbende e Silvestri (Catania). Recupero: 4'.