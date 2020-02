Non ce l'ha fatta. Quando i vigili del fuoco sono riusciti a entrare nell'abitazione di via Taormina 6, a San Giovanni La Punta, per un'anziana donna (classe 1948) non c'era più niente da fare. Lei era morta, mentre il marito è ustionato ed è stato portato in ospedale. Ha riportato ustioni leggere a viso e mani ed è stato ricoverato nella terapia semintensiva del Centro ustioni del Cannizzaro: è sotto osservazione per eventuali complicanze legate a possibili inalazioni di fumi.