Rapinatori in azione, ieri sera, a Paternò, all’interno di un centro scommesse nel centralissimo corso Italia , a pochi passi dal Parco Amicizia . Erano da poco trascorse le 20.30 quando due persone con il volto coperto e armate di pistola hanno fatto irruzione all’interno del locale, in cui erano presenti dei clienti.

Rapinatori in azione, ieri sera, a Paternò, all’interno di un centro scommesse nel centralissimo corso Italia, a pochi passi dal Parco Amicizia. Erano da poco trascorse le 20.30 quando due persone con il volto coperto e armate di pistola hanno fatto irruzione all’interno del locale, in cui erano presenti dei clienti.

I due malviventi sotto la minaccia dell’arma si sono fatti consegnare il denaro contenuto nel registratore di cassa. Ancora da quantificare il bottino, ma da una prima stima si parlerebbe di una cifra vicina agli 800 euro. Fatto il colpo i rapinatori sono fuggiti a piedi. Da accertare se ad attenderli ci fosse un complice a bordo di una autovettura oppure se i malviventi avessero lasciato un mezzo non distante dal luogo della rapina per poi utilizzarlo per la fuga.

Sul posto i carabinieri del nucleo radiomobile della locale compagnia che hanno raccolto le dichiarazioni di coloro che erano presenti sul posto ed effettuato un sopralluogo nel locale. Al vaglio le immagini del sistema di video sorveglianza della zona.