Solo 18 anni ma già con precedenti per minacce e lesioni, reati commessi da minorenne. Adesso al curriculum si aggiunge un arresto in flagranza per danneggiamento e incendio. È il profilo di un neomaggiorenne di Giarre che, nella notte tra sabato e domenica, avrebbe appiccato il fuoco a una Suzuki Swift grigia parcheggiata al 57 di via Sardegna, in territorio giarrese.

La vittima, un ragazzo di vent'anni del posto, si è accorto che la sua macchina era in fiamme. Così sono intervenuti i carabinieri, hanno acquisito le prime testimonianze e hanno analizzato le immagini registrate dalle telecamere attive nella zona. Tutti elementi utili, assieme ad altri, per riconoscere la Suzuki Swift bianca arrivata in quella zona prima del rogo: da quella vettura scende un giovane, con una bottiglia in mano, arriva fino all'auto della vittima, la cosparge di liquido infiammabile, le dà fuoco e poi fugge via.

La targa ha fatto il resto. Il 18enne, per paura di essere arrestato, si era nascosto a casa della nonna ad Aci Sant'Antonio. Con sé aveva un accendino a gas e aveva addosso alcuni indumenti compatibili con quelli indossati dal piromane. Abiti e accendino sono stati messi sotto sequestro, mentre il ragazzo è stato posto agli arresti domiciliari.