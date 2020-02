Alba infuocata quest'oggi a Caltagirone dove ignoti, in due distinte azioni incendiarie, hanno provocato complessivamente il danneggiamento o la distruzione di cinque autovetture: due Renault Twingo, una Ford Focus, una Ford Fiesta e una Fiat Multipla. Il primo incendio si è verificato poco dopo le quattro del mattino nei pressi di via Mazzi Vecchi nel quartiere Acquanova.

I piromani avrebbero dato fuoco a una delle auto parcheggiate e le fiamme si sono estese rapidamente ad altre due vicine. Sul posto per spegnere il rogo gli uomini del 115 del distaccamento di Caltagirone che hanno lavorato celermente per evitare danni maggiori. Allertati anche i carabinieri della locale compagnia.

Altro incendio circa due ore dopo, in via Monaco, arteria stradale non distante da quella in cui qualche ora prima si era registrato il primo rogo. In via Monaco le fiamme hanno avvolto due autovetture. Anche in questo caso intervento dei pompieri e dei carabinieri. Le indagini dei militari dell'Arma sono finalizzate ad accertare se trattasi di un atto vandalico oppure di un messaggio indirizzato al proprietario di uno dei mezzi andanti in fiamme. Al vaglio degli inquirenti le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona.